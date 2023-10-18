Появились подробности сюжета GTA 6 — Люсия и Джейсон не родственники?

В сети появились возможные подробности о сюжете предстоящей GTA 6.

По сюжету новой части игрок возьмет на себя управление двумя персонажами — Люсией и Джейсоном. Они не будут родственниками, как говорилось ранее.

Fanmade GTA 6 models. Фото artstation.com/hossein_diba

Через несколько лет после выхода из тюрьмы Люсия планирует совместное с Джейсоном ограбление. Во время организации они влюбляются друг в друга.

В первой миссии игроки возьмут на себя управление Джейсоном — им придется проследить за самолетом русского наркодилера и разузнать все о перевозке товара, который нужно будет украсть. После кражи за Джейсоном организуют полицейскую погоню, в ходе которой товар упадет в океан и главным героям придется погрузиться под воду, чтобы его достать.

Насколько правдива информация о начальных миссиях игры — неизвестно. Ранее игроки не раз находили намеки на то, что Rockstar покажет GTA 6 уже в октябре.