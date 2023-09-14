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Сегодня, 21:37

Появились системные требования Mortal Kombat 1 — на GeForce GTX 1050 Ti поиграть не выйдет

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
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Стали известны окончательные системные требования Mortal Kombat 1. Надо сказать, что для игры 2023 года они весьма щадящие — запустить ее на минималках получится даже на древней GeForce GTX 960.

А вот для комфортной игры на рекомендуемых настройках понадобится видеокарта не слабее GTX 1080 Ti — ее «народный» младший брат в лице 1050-й модели становится все менее и менее актуальным.

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Выбор процессора разнится от i5-6600 / Ryzen 3 3100 для минималок и до i5-8400 / Ryzen 5 3600x для рекомендуемых. При этом памяти нужно на удивление немного — всего 8 гигабайтов в обоих случаях.

Источник: TG-канал
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