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Сегодня, 17:45

Появились скриншоты долгожданного продолжения российской игры Мор

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Ice-Pick Lodge
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Российская студия Ice-Pick Lodge выпустила новые скриншоты кампании Бакалавра из Pathologic 2 («Мор»). Речь идет об очередной порции контента для игры, которая изрядно задержалась — первая кампания вышла еще в 2019-м.

Фото Ice-Pick Lodge

Разработчики рассказали, что геймплей Бакалавра будет напоминать «решение уравнения». Герою придется осматривать пациентов, разговаривать с ними и пытаться узнать историю их болезни.

Некоторые пациенты могут лгать, а в отдельных случаях Бакалавру придется посещать их дома, где развернется «отдельная детективная история».

Franz. Российская игра, в которой нужно поддерживать отношения со стервой, вышла бесплатно на iOS и Android

Дата релиза новой кампании по-прежнему неизвестна.

Источник: VK
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