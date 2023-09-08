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Сегодня, 19:36

Появился трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом

Владислав Шалганов
Корреспондент
Mortal Kombat 1.
Фото Valve
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NetherRealm Studio показала трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом.

Ван Дамм появится в игре, как один из альтернативных обликов для Джонни Кейджа, но с одним нюансом — у облика будет внешность и голос актера. Облик войдет в состав DLC-набора Kombat Pack 1.

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Руководитель NetherRealm Эд Бун рассказывал, что хотел привлечь артиста уже давно, но раньше для этого не было возможности.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studio

Релиз файтинга Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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