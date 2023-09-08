Появился трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом

Сегодня, 19:36
NetherRealm Studio показала трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом.
Ван Дамм появится в игре, как один из альтернативных обликов для Джонни Кейджа, но с одним нюансом — у облика будет внешность и голос актера. Облик войдет в состав DLC-набора Kombat Pack 1.
Руководитель NetherRealm Эд Бун рассказывал, что хотел привлечь артиста уже давно, но раньше для этого не было возможности.
Релиз файтинга Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.