Появился трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом

NetherRealm Studio показала трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом.

Ван Дамм появится в игре, как один из альтернативных обликов для Джонни Кейджа, но с одним нюансом — у облика будет внешность и голос актера. Облик войдет в состав DLC-набора Kombat Pack 1.

Руководитель NetherRealm Эд Бун рассказывал, что хотел привлечь артиста уже давно, но раньше для этого не было возможности.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studio

Релиз файтинга Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.