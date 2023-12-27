Правила для интернет-подписок доработают — снимать деньги «втихую» больше не выйдет

Новые поправки в закон «О защите прав потребителей» заставят интернет-сервисы вроде онлайн-кинотеатров заранее предупреждать абонентов о списывании платы за подписки и другие виды услуг, но произойдет это еще нескоро. В правительстве признали ценность законопроекта, но заметили, что он требует доработки.

Владельцы сервисов уже давно выступают против поправок в изначальном виде, считая, что они приведут к оттоку пользователей. Сообщается, что сейчас они совместно работают с авторами законопроекта, чтобы найти консенсус. В частности, правила должны быть сформулированы так, чтобы не приводить к повышению стоимости подписок.