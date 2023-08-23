Сегодня, 15:18
В сети появились фотографии геймерской бритвы от Razer — компания анонсировала коллаборацию с брендом Gillette.
Дизайн станка выполнен в узнаваемой черно-зеленой палитре. В комплект с бритвой входит набор лезвий и магнитная подставка с надписью «От геймеров, для геймеров». RGB-подсветки, присущей аксессуаром от компании, нет.
Запустить бритвы в продажу планируют в конце августа, цена пока неизвестна.
Ранее Razer создала концепт компьютерной мыши, которую также можно использовать как станок для бритья. Это была первоапрельская шутка, однако сейчас апрель далеко позади и, похоже, на этот раз студия не собирается шутить.