Prince of Persia: The Lost Crown привела критиков в восторг

Анонс Prince of Persia: The Lost Crown вызывал недоумение — новый платформер практически не напоминал предыдущие части серии или хотя бы Assassin's Creed, на что надеялись многие. Путаницы внес и новый главный герой — не все поняли, что на этот раз играть придется не за самого принца, а за его телохранителя.

Но игра получилась неплохой. Профильная пресса оценивает «Потерянную корону» на 86 баллов из 100 на основе 64 рецензий. Положительными оказались 98% обзоров! Практически все журналисты хвалят геймплей, представляющий собой классическую метроидванию, а вот насчет сюжета мнения разделились.

Выйдет Prince of Persia: The Lost Crown 18 января.