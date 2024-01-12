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Сегодня, 16:42

Prince of Persia: The Lost Crown привела критиков в восторг

Фото Ubisoft
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Анонс Prince of Persia: The Lost Crown вызывал недоумение — новый платформер практически не напоминал предыдущие части серии или хотя бы Assassin's Creed, на что надеялись многие. Путаницы внес и новый главный герой — не все поняли, что на этот раз играть придется не за самого принца, а за его телохранителя.

Но игра получилась неплохой. Профильная пресса оценивает «Потерянную корону» на 86 баллов из 100 на основе 64 рецензий. Положительными оказались 98% обзоров! Практически все журналисты хвалят геймплей, представляющий собой классическую метроидванию, а вот насчет сюжета мнения разделились.

Prince of&nbsp;Persia: The Lost Crown. В Prince of Persia: The Lost Crown можно сыграть бесплатно — что для этого нужно

Выйдет Prince of Persia: The Lost Crown 18 января.

Источник: Metacritic
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