Призер Олимпиады фигурист Энберт рассказал о желании участвовать в фиджитал-соревнованиях

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях фигуристов, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в парном катании Александр Энберт считает, что фиджитал-формат помогает совместить киберспорт и физическую активность, и сам хотел бы принять участие в подобных соревнованиях.

«Я прекрасно отношусь к формату «фиджитал», и мы на сборах в горах давно объединили цифровые и физические нагрузки. После тренировок мы можем часами играть в Dota 2. Киберспорт — прекрасный спорт, но в нем не хватает движения, и добавление к нему такой опции, как физическое движение, сделает людей здоровее и добавит интереса. Я бы сам хотел принять участие в таких соревнованиях», — приводит слова Энберта ТАСС.

Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в 2024 году в Казани. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит 25 миллионов долларов.

Энберту 33 года, он выступал в парном катании вместе с Натальей Забияко. В 2018 году они стали серебряными призерами Олимпийских игр в командном турнире, а также бронзовыми призерами чемпионата Европы. Также на счету пары бронза чемпионата мира 2019 года.