Призовой фонд The International 2023 ничтожно мал по сравнению с прошлыми турнирами

У The International 2023 все не так гладко — призовой фонд турнира оказался самым маленьким за восемь лет.

Dota 2. Фото Valve С начала продаж компендиума Valve не удалось собрать и 3 миллионов долларов. Для сравнения: The International 2022 мог похвастаться призовым фондом 10 миллионов. Причина таких скромных призовых — неудачное решение самой Valve, которая решила отказаться от привычных боевых пропусков. В прошлых компендиумах игроки могли не только поддержать любимые команды, но и получить редчайшие предметы, арканы и эффекты.

The International 2023 начнется 14 октября. В этом году главное киберспортивное событие проведут в Сиэтле.