Про стримера Папича сделали новую игру — страница с ней появилась в Steam

В онлайн-магазине Steam появилась игра Arthas 2, посвященная известному стримеру Виталию «Папичу» Цалю.

Arthas 2. Фото Steam

Разработчик Strelitzia Reginae дал немного подробностей о предстоящей игре:

— экшен-приключение от третьего лица расскажет о приключениях Папича до событий первой части игры «Arthas — The Game»;

— по мере прохождения геймера ждут отсылки к другим стримерам, видеоиграм, мемам и событиям;

— улучшена боевая система и механики, количество внутриигровых анимаций.

Arthas 2. Фото Steam

Arthas 2 — не единственная игра про стримеров. В Steam таких проектов много и, как правило, все они стоят недорого и больше являются шуткой нежели серьезным проектом.

Не исключено, что и эта игра является шуточной и предназначена для узкого круга фанатов стримера.