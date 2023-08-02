Продюсер сериала «Ведьмак» от Netflix рассказал, зачем упростили сюжет

Томек Багинский, продюсер выходящего на Netflix сериала «Ведьмак», раскрыл причины изменений в сюжете, на которые часто жаловались фанаты игр CD Project RED и книг Анджея Сапковского.

Оказалось, что дело в работе на более широкую аудиторию, большую часть которой составляют американцы — дескать, массовый зритель многое может не понять.

«Нам самим от этого больно, мне тоже больно», — пожаловался Багинский.

Кроме того, иногда изменения происходят из-за непредвиденных обстоятельств — например, заболевший актер не может отыграть свою часть вовремя, и тогда сцену приходится переделывать.