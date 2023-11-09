Ждать Mass Effect 4 придется очень долго

Совсем недавно поклонников серии Mass Effect порадовали тизером новой части. Но, вероятнее всего, этим им и придется ограничиваться еще очень долго.

Известный инсайдер Джефф Граб написал, что игра вряд ли появится в ближайшие годы, ведь полноценная разработка начнется не раньше выхода Dragon Age: Dreadworld, дата релиза которой до сих пор неизвестна.

Если Mass Effect 4 будет разрабатываться по такой же временной шкале, то геймерам стоит смотреть аж на 2028-2029 годы.

Похожего мнения придерживается и журналист Том Хендерсон, считающий что игра выйдет не ранее чем в 2026-2027 годах.