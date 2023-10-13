Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:25

PS5 Pro придется подождать — стала известна дата выхода самой мощной консоли поколения

Богдан Виноградов
Корреспондент
PlayStation 5.
Фото Sony.
Telegram Дзен

Том Хендерсон, весьма известный инсайдер от игровой индустрии, заявил, что Pro-версия PlayStation 5 выйдет только в конце 2024 года. Нельзя сказать, что это очень удивляет — подобные слухи ходили и раньше, да и Microsoft ожидала выхода обновленной консоли своих главных конкурентов именно в этом году. Тем не менее, теперь эту дату можно считать почти подтвержденной.

PS5 Slim. Новая консоль PS5 Slim: чем она отличается от обычной PlayStation 5, ее цена и дата выхода в России

Разумеется, достоверной информации о начинке PS5 Pro еще нет хотя по все тем же слухам она будет гораздо мощнее оригинала.

Источник: iXBT
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Парагвайский футболист Санабрия отрицает плевок в Месси в матче с Аргентиной
«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Началась регулярка НХЛ / Странный обмен СКА и «Сочи»
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В World of Warhsips появятся командиры из «Героев меча и магии 3»