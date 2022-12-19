Путин подписал указ о проведении «Игр будущего» в Казани в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», сообщает ТАСС. Указ вступил в силу со дня его подписания — 19 декабря.

Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Глава государства поручил Правительству Российской Федерации создать организационный комитет, который будет заниматься подготовкой и проведением «Игр будущего». Оргкомитет должен за месяц разработать, согласовать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению турнира.

Согласно указу, финансирование расходов на подготовку и проведение «Игр будущего» будет производиться за счет федерального бюджета, а также за счет средств других источников.

В формат соревнований входит использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также информационных технологий и искусственного интеллекта.