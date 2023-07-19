Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:23

Путин считает, что видеоигры должны прививать людям «не квасной» патриотизм

Telegram Дзен

Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры — это колоссальный бизнес, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

«Игра, — то, чем вы занимаетесь, — это не игрушечное дело. Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный», — приводит ТАСС ответ главы государства геймдизайнеру, финалистке всероссийского конкурса «Начни игру» Анне Козловой.

Однако, продолжил президент, самое важное в этой сфере — это «не деньги». Путин согласился с идеей, что видеоигры «должны быть на стыке искусства и образования».

«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, — не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного», — подчеркнул глава государства.

Путин также откликнулся на предложение Козловой провести второй сезон конкурса «Начни игру» (он призван объединить талантливых разработчиков игр, дизайнеров и всех, кто хотел бы начать свою карьеру в геймдеве) в рамках международного турнира «Игры будущего», который состоится в Казани в феврале следующего года.

«Мне кажется, идея хорошая», — заметил президент. Выслушав профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он вновь обратился к геймдизайнеру и пообещал: «Аня, [предложение] принимается, будем работать».

Источник: ТАСС
Читайте также
«Денис Тен был лидером и кумиром». Пять лет со дня трагической смерти фигуриста
Глава Дагестана Меликов поручил мэру Махачкалы переименовать стадион имени Исинбаевой
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борис Синицкий: «В «Мир танков» играют спартаковец Соболев, звезды шоу-бизнеса и простые люди»

В 2024 году планируются провести чемпионат и Кубок России по «Миру танков»