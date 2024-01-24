Сегодня, 20:04
Разработчики невероятно успешного Palworld рассказали о том, как собираются развивать свой проект в будущем.
В дорожной карте значится PvP как для персонажей, так и для «палов», улучшения механики строительства, кросс-плей между Steam и Xbox, множество нового контента, включая рейды и рейдовых боссов...
Но все это появится в Palworld не прямо сейчас. Пока студия намеревается сосредоточиться на исправлении багов вроде бесконечной загрузки и улучшении искусственного интеллекта «палов».