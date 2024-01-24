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Сегодня, 20:04

PVP и кросс-плей — разработчики Palworld рассказали, как будет развиваться игра

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Pocketpair
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Разработчики невероятно успешного Palworld рассказали о том, как собираются развивать свой проект в будущем.

Фото Pocketpair

В дорожной карте значится PvP как для персонажей, так и для «палов», улучшения механики строительства, кросс-плей между Steam и Xbox, множество нового контента, включая рейды и рейдовых боссов...

Palworld. В чем феномен Palworld — эта игра популярнее, чем Dota 2 и Counter-Strike 2

Но все это появится в Palworld не прямо сейчас. Пока студия намеревается сосредоточиться на исправлении багов вроде бесконечной загрузки и улучшении искусственного интеллекта «палов».

Источник: Steam
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