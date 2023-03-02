Пятые фиджитал-игры пройдут в мае 2023 года

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал, что проведение пятых фиджитал-игр — тестовых соревнований в преддверии киберспортивных «Игр будущего» запланировано на май 2023 года.

«В мае мы планируем большой цикл мероприятий. Это будут следующие фиджитал-игры. В 2023 году у нас будет два больших круга, дважды протестируем все дисциплины, чтобы быть во всем уверенными и провести турнир на высоком уровне», — приводит слова Столярова ТАСС.

В рамках подготовки к «Играм будущего» в России организованы фиджитал-игры. Первые игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, вторые — с 24 ноября по 10 декабря 2022 года, третьи — с 5 по 11 февраля в Казани. Проведение четвертых фиджитал-игр запланировано на период с 9 по 10 марта.

Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в 2024 году в Казани. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит 25 миллионов долларов.