0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 09:53

Пятые фиджитал-игры пройдут в мае 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал, что проведение пятых фиджитал-игр — тестовых соревнований в преддверии киберспортивных «Игр будущего» запланировано на май 2023 года.

«В мае мы планируем большой цикл мероприятий. Это будут следующие фиджитал-игры. В 2023 году у нас будет два больших круга, дважды протестируем все дисциплины, чтобы быть во всем уверенными и провести турнир на высоком уровне», — приводит слова Столярова ТАСС.

В рамках подготовки к «Играм будущего» в России организованы фиджитал-игры. Первые игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, вторые — с 24 ноября по 10 декабря 2022 года, третьи — с 5 по 11 февраля в Казани. Проведение четвертых фиджитал-игр запланировано на период с 9 по 10 марта.

Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в 2024 году в Казани. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит 25 миллионов долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/17176121
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Меньше четверти национальных федераций выступают против участия россиян в чемпионате мира по киберспорту