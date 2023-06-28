RAMZES666 анонсировал коллекцию эксклюзивного мерча

Линейка одежды была создана в рамках тесного сотрудничества между ФОНБЕТ и киберспортсменом Романом Кушнаревым, более известным под ником RAMZES666.

В коллекцию вошли худи, футболки и геймерские рукава. Дизайн линейки уникален и представляет собой симбиоз геймерской и уличной культур, дополненный отсылками к айтемам из «Доты» и к современному искусству.

Главной отличительной особенностью коллекции стал тег, который RAMZES666 оставил на каждом худи. Данная механика позволила уйти от тиражности и превратить мерч в артефакт, ценный для каждого фаната вселенной «Доты».

Напомним, что Роман RAMZES666 Кушнарев является амбассадором букмекерской компании ФОНБЕТ. В ближайшее время компания и RAMZES666 сделают еще один анонс.