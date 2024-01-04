Раскрыты системные требования нового «Принца Персии» — игра оказалась не самой требовательной

Стали известны системные требования Prince of Persia: The Lost Crown:

Минимальные системные требования (1920x1080, 60 FPS, нормальные настройки графики)

— Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

— Видеокарта: GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 5500 XT

— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)

— Объем памяти: 30 ГБ

— Версия DirectX: DirectX 11

Рекомендованные системные требования (2560x1440 [2K], 60 FPS, высокие настройки графики)

— Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen5 1600

— Видеокарта: GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 5500 XT

— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)

— Объем памяти: 30 ГБ

— Версия DirectX: DirectX 11

«Ультра» системные требования (3840x2160 [4K], 60 FPS, ультравысокие настройки графики)

— Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen5 1600

— Видеокарта: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)

— Объем: 30 ГБ

— Версия DirectX: DirectX 11

В минимальных и рекомендованных системных требованиях указан один и тот же процессор — это говорит о том, что игра получилась не самой требовательной.