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Сегодня, 12:40

Раскрыты системные требования нового «Принца Персии» — игра оказалась не самой требовательной

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Ubisoft
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Стали известны системные требования Prince of Persia: The Lost Crown:

Минимальные системные требования (1920x1080, 60 FPS, нормальные настройки графики)

— Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200
— Видеокарта: GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 5500 XT
— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)
— Объем памяти: 30 ГБ
— Версия DirectX: DirectX 11

Рекомендованные системные требования (2560x1440 [2K], 60 FPS, высокие настройки графики)

— Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen5 1600
— Видеокарта: GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 5500 XT
— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)
— Объем памяти: 30 ГБ
— Версия DirectX: DirectX 11

«Ультра» системные требования (3840x2160 [4K], 60 FPS, ультравысокие настройки графики)

— Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen5 1600
— Видеокарта: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT
— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)
— Объем: 30 ГБ
— Версия DirectX: DirectX 11

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В минимальных и рекомендованных системных требованиях указан один и тот же процессор — это говорит о том, что игра получилась не самой требовательной.

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