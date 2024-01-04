Сегодня, 12:40
Стали известны системные требования Prince of Persia: The Lost Crown:
— Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200
— Видеокарта: GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 5500 XT
— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)
— Объем памяти: 30 ГБ
— Версия DirectX: DirectX 11
— Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen5 1600
— Видеокарта: GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 5500 XT
— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)
— Объем памяти: 30 ГБ
— Версия DirectX: DirectX 11
— Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen5 1600
— Видеокарта: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT
— ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим)
— Объем: 30 ГБ
— Версия DirectX: DirectX 11
В минимальных и рекомендованных системных требованиях указан один и тот же процессор — это говорит о том, что игра получилась не самой требовательной.