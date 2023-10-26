Расписание четвертьфиналов на The International 2023 по Dota 2

26 октября, 22:35
The International 2023 близится к завершению, но это не повод грустить — впереди зрителей ждет напряженная стадия четвертьфиналов, где восемь финалистов поборются за 3 миллиона долларов.
Впервые в истории турнира среди четвертьфиналистов сразу 3 команды из СНГ. Это Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.
Расписание The International 2023 на 27-28 октября (время московское)
27 октября:
20.00 — nouns против Gaimin Gladiators (нижняя сетка)
23.00 — BetBoom Team против Virtus.pro (нижняя сетка)
28 октября:
02.00 — Team Spirit против Team Liquid (верхняя сетка)
05.00 — LGD против Azure Ray (верхняя сетка)
29 октября:
02:00 — финалисты верхней сетки
05:00 — финал нижней сетки bo3
20:00 — решающий матч bo3