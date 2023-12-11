Valve объявила даты распродаж в Steam с января по июль 2024 года

Valve обновила расписание распродаж на 2024 год — теперь их стало еще больше! Сейчас полный список мероприятий, запланированных на период с января по июль следующего года, выглядит так:

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