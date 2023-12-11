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Сегодня, 22:05

Valve объявила даты распродаж в Steam с января по июль 2024 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Valve
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Valve обновила расписание распродаж на 2024 год — теперь их стало еще больше! Сейчас полный список мероприятий, запланированных на период с января по июль следующего года, выглядит так:

Анонсировано ранее:

  • Фестиваль капитализма и экономики: 8-15 января
  • Фестиваль «Пираты против ниндзя»: 22-29 января
  • Фестиваль «Играм быть»: 5-12 февраля
  • Remote Play Together: 12-19 февраля
  • Фестиваль «Динозавры против роботов»: 26 февраля — 4 марта
  • Весенняя распродажа: 14-21 марта (крупная сезонная распродажа)
  • Фестиваль построения колод: 25 марта — 1 апреля
    Hades 2. В Steam определили 10 самых ожидаемых игр 2023 года — «Сталкер 2» лишь на седьмой строчке

    Новые мероприятия:

  • Фестиваль шутеров от первого лица: 15-22 апреля
  • Фестиваль фермерства: 29 апреля — 6 мая
  • Фестиваль бесконечной реиграбельности: 13-20 мая
  • Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире: 27 мая — 3 июня
  • «Играм быть»: 10-17 июня
  • Летняя распродажа: 27 июня — 11 июля (крупная сезонная распродажа)
Источник: Steam
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