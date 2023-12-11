Valve объявила даты распродаж в Steam с января по июль 2024 года

Valve обновила расписание распродаж на 2024 год — теперь их стало еще больше! Сейчас полный список мероприятий, запланированных на период с января по июль следующего года, выглядит так:
Анонсировано ранее:
- Фестиваль капитализма и экономики: 8-15 января
- Фестиваль «Пираты против ниндзя»: 22-29 января
- Фестиваль «Играм быть»: 5-12 февраля
- Remote Play Together: 12-19 февраля
- Фестиваль «Динозавры против роботов»: 26 февраля — 4 марта
- Весенняя распродажа: 14-21 марта (крупная сезонная распродажа)
- Фестиваль построения колод: 25 марта — 1 апреля
Новые мероприятия:
- Фестиваль шутеров от первого лица: 15-22 апреля
- Фестиваль фермерства: 29 апреля — 6 мая
- Фестиваль бесконечной реиграбельности: 13-20 мая
- Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире: 27 мая — 3 июня
- «Играм быть»: 10-17 июня
- Летняя распродажа: 27 июня — 11 июля (крупная сезонная распродажа)