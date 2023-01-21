Разработчик игры про «Мстителей» прекратит поддержку проекта

Crystal Dynamics готовит официальное заявление о прекращении поддержки ММО-экшена Marvel's Avengers. По информации Exputer, пресс-релиз буде выпущен уже на следующей неделе.

Ожидается, что из игры будут убраны все ограничители времени и полностью изменена система микротранзакций. Однако сервера пока не планируется отключать.

Таким образом, игроки не получат контент, который был анонсирован ранее: новый режим игр «Патрулирование», битва против Альтрона, новые персонажи.

Ранее от работы был отстранен старший дизайнер игры Брайан Ваггонер из-за оскорбительных и расистских записей в социальных сетях с 2010 по 2016 годы.