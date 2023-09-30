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Сегодня, 23:11

Разработчики Last of Us и God of War работают над новой крупной игрой

Богдан Виноградов
Корреспондент
The Last of Us 2.
Фото Naughty Dog.
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Два года назад ветераны игровой индустрии из Santa Monica (God of War), Naughty Dog (Last of Us, Uncharted) и Infinity Ward (Call of Duty) создали собственную студию — That's No Moon Entertainment Studios. Затем наступила тишина — и только сейчас, из биографии сценариста, стало известно, что компания разрабатывает «ААА-игру на основе известной франшизы».

О какой именно франшизе идет речь пока можно только гадать. Название студии That's No Moon — это явная отсылка к четвертому эпизоду «Звездных войн». Возможно, это как-то связано с будущей игрой. Так или иначе, проще всего дождаться подробностей — проект уже получил финансирование, поэтому рано или поздно должен состояться официальный анонс.

Источник: EssentiallySports
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