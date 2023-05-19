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Сегодня, 08:43

Разработчики официально представили новую часть Mortal Kombat

Ана Горшкова
Корреспондент
Кадр трейлера Mortal Kombat 1.
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Разработчики из студии NetherRealm официально представили новую часть Mortal Kombat. Трейлер появился на YouTube-канале игры.

Новая игра получила название Mortal Kombat 1. Версия будет доступна только на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Официальная премьера Mortal Kombat 1 ожидается 19 сентября 2023 года.

Стоимость стандартного издания составит 70 долларов, «премиум» будет стоить 110 долларов, на коллекционную версию придется потратить 250 долларов.

Mortal Kombat — одна из популярнейших франшиз, в которую входят игры, фильмы, мультсериалы, комиксы и книги. Первая игра вышла в 1992 году.

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