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15 января, 23:25

Разработчиком ПК-версии Marvel's Spider-Man оказался 16-летний школьник

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото Insomniac
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Энтузиасты слили данные о хакере, создавшем неофициальный порт Marvel's Spider-Man 2 на ПК.

Spider-Man 2. Главный хит 2023 года, вышедший на PlayStation 5, стал доступен на ПК бесплатно

Слив произошел из-за разногласий в команде программистов, занимающихся портом. По словам одного из хакеров, раскрытие персональных данных главного программиста — ответ на его выходки и оскорбления.

Оказалось, что ведущим разработчиком порта был 16-летний парень, которому пришлось скрываться после того, как данные о нем были обнародованы.

Фото Insomniac

15 января создатели ПК-порта сообщили, что возобновили работу над проектом. В течение недели у игры появится рабочий запускатор.

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