Red Dead Redemption можно запустить на ПК — понадобится эмулятор

17 августа вышло переиздание Red Dead Redemption для PS4 и Switch. Геймеры были недовольны выбранной платформой для релиза, но довольно быстро нашли, как запустить нашумевший вестерн на ПК. Для этого понадобится эмулятор.

Игру можно запустить на компьютере при помощи нескольких эмуляторов Nintendo Switch на выбор — Yuzu и Ryujinx.

Через Yuzu пользователям удалось снять ограничение частоты кадров и запустить игру в 60 FPS и разрешении 4К на GeForce RTX 3080, однако не все получилось так гладко — в насыщенных сценах количество FPS может заметно снижаться.

Геймерам, не гоняющимся за графикой и количеством FPS, тоже есть что предложить — игра стабильно работает в 30 кадрах на стандартных настройках.