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Сегодня, 17:52

Ремастер Quake 2 появился на торрентах — хакеры взломали игру в день релиза

Владислав Шалганов
Корреспондент
Quake 2 Remaster.
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Улучшенная версия культового шутера Quake 2 уже доступна для скачивания — хакеры взломали защиту игры в день ее релиза в Steam.

Ремастер включает в себя:

— оригинальную игру со всеми дополнительными миссиями;
— возможность пройти игру вдвоем, а также сразиться в мультиплеере;
— бесплатную версию игры Quake II 64 — порта шутера для приставки Nintendo 64;
— поддержку широкоформатных разрешений вплоть до 4k.

Оригинальный Quake II вышел в 1997-м. Игра считается культовой среди шутеров от первого лица.

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