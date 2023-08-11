Сегодня, 17:52
Улучшенная версия культового шутера Quake 2 уже доступна для скачивания — хакеры взломали защиту игры в день ее релиза в Steam.
Ремастер включает в себя:
— оригинальную игру со всеми дополнительными миссиями;
— возможность пройти игру вдвоем, а также сразиться в мультиплеере;
— бесплатную версию игры Quake II 64 — порта шутера для приставки Nintendo 64;
— поддержку широкоформатных разрешений вплоть до 4k.
Оригинальный Quake II вышел в 1997-м. Игра считается культовой среди шутеров от первого лица.