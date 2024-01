Ремастер The Last of Us 2 на PlayStation 5 привел критиков в восторг

Ремастер The Last of Us 2 получил прекрасные оценки от критиков — 91 балл из 100. Обзорщики сошлись во мнении, что оригинал был хорош, а переиздание, улучшившее графику и добавившее режим «рогалика» No Return, и того лучше. Нашлось место и для незначительной критики. Кому-то не понравилось, что в No Return нет своего сюжета, как в God of War Ragnarok: Valhalla. Другие же не оценили сам факт переиздания относительно свежей игры.