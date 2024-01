Ремастер The Last of Us Part 2 вновь порвал чарты PlayStation 5 — почему к игре стоит вернуться

Критики очень высоко оценили обновленное переиздание The Last of Us 2 для PS5. В новой версии немного подтянули графику под современные стандарты, добавили несколько уровней, не вошедших в финальную версию игры для PS4, добавили рогалик-режим «No Return» и адаптировали вибрацию DualSense для лучшего погружения в жестокий и опасный мир игры. Дополнение к главному эксклюзиву Sony может «покалечить» геймеров Для владельцев стандартной версии на PlayStation 4 будет действовать скидка — обновленную игру можно будет купить всего за 10 долларов.