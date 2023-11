Ремейк игры по «Звёздным войнам» не выйдет — геймеры расстроены

Ремейк Knights of the Old Republic, культовой ролевой игры во вселенной «Звездных войн», был анонсирован еще в 2021. Увы, с тех пор поводов порадоваться у фанатов практически не было. Напротив, появились тревожные новости о том, что студия Aspyr не справляется с проектом и поэтому его передали Saber Interactive.

А теперь инсайдер Джефф Грабб рассказал о том, что сейчас над ремейком KotOR не работает вообще никто. К сожалению, поверить в это нетрудно — Saber Interactive принадлежит холдингу Embracer, финансовое состояние которого оставляет желать много лучшего. Неудивительно, что участвовать в работе над неудачным проектом отказалась и Sony — с чем связывают недавнее удаление тизера игры с YouTube.