Рэпер Снуп Догг займется разработкой игр

Рэпер Снуп Догг анонсировал совместную с сыном студию Death Row Games — они будут разрабатывать игры внутри Fortnite.

В пресс-релизе сайта AfroTech сказано, что Снуп хочет создать «дом» для авторов и художников различных проектов, которые смогут разрабатывать и публиковать игры с помощью редактора Unreal Editor. UE используется для проектирования и публикации контента внутри Fortnite.

Снуп Догг не раз говорил о том, что обожает видеоигры. Одной из его любимых является серия Call of Duty. В Modern Warfare 2 рэпер даже получил собственный скин, который мог приобрести любой желающий.