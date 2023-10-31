Resident Evil 9 выйдет не раньше 2025 года и завершит всю сюжетную арку серии

Если верить слухам, то новая часть Resident Evil не только завершит всю сюжетную арку серии, но и станет самой высокобюджетной игрой в мире RE.

Девятая часть закончит историю, которая началась в седьмой части Resident Evil. Среди интересных слухов также:

— появление в игре Джилл Валентайн;

— половину игры придется провести в замке наподобие замка леди Димитреску из Resident Evil: Village;

— в игре частично вернутся зомби, а также будут существа из мифов, которых гармонично впишут в сюжет.

Игра находится в разработке с 2018 года и выйдет не раньше 2025-го.