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Сегодня, 21:56

Resident Evil Village теперь можно запускать на старых Айфонах — игра работает хорошо

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Capcom
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Порт Resident Evil Village на iOS должен работать только на iPhone 15 Pro и Pro Max, но энтузиасты выяснили, что запустить игру получится и на более старых моделях. Главное требование — не менее 4 гигабайтов оперативной памяти.

В ходе теста работоспособность игры проверяли на iPhone 13 Max Pro и все работало прекрасно. Телефон грелся и разряжался быстрее, чем в норме.

Resident Evil: Village. Resident Evil: Village уже вышла на iPhone — игра выглядит великолепно

Желающим опробовать все это самостоятельно доступна подробная инструкция. Ее авторы подчеркивают, что любые действия со своими смартфонами пользователи предпринимают на свой страх и риск, а в случае возникновения неисправности гарантия ничем не поможет.

Источник: Rozetked
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