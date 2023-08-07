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Сегодня, 17:47

Rockstar анонсировала переиздание Red Dead Redemption — в игре появится русский язык

Владислав Шалганов
Корреспондент
Rockstar анонсировала ремастер Red Dead Redemption.
Фото Red Dead Redemption
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Перевыпуск Red Dead Redemption запланирован уже на 17 августа. Однако выбор платформ для релиза пока не очень широкий — Rockstar планирует выпустить игру на PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Позже компания, возможно, объявит и выход на другие платформы. Пока об этом информации нет.

Red Dead Redemption — вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG от Rockstar Games. Игра вышла в 2008 году для PlayStation 3 и Xbox 360. С момента релиза миллионы геймеров просили студию сделать ПК-порт, однако он так и не появился.

Источник: Rockstar
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