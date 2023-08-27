Rockstar Games теряет лучшие кадры — из студии ушел один из главных сценаристов

На сайте LinkedIn появилась информация, согласно которой вице-президент сценарного отдела Rockstar Games покинул студию спустя 16 лет работы.

GTA 5. Фото Rockstar Games

Майкл Ансворт успел поработать над Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, Max Payne 3 и L.A. Noire. Чем планирует заниматься Ансворт после ухода из Rockstar Games — загадка.

Max Payne 3. Фото Rockstar Games

Пока неизвестно, повлияет ли это на качество будущих проектов студий, однако геймеры выразили волнения относительно ухода Ансворта. Ранее студию также покинул один из ее основателей Дэн Хаузер, а также другие ключевые сотрудники.