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На сайте LinkedIn появилась информация, согласно которой вице-президент сценарного отдела Rockstar Games покинул студию спустя 16 лет работы.
Майкл Ансворт успел поработать над Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, Max Payne 3 и L.A. Noire. Чем планирует заниматься Ансворт после ухода из Rockstar Games — загадка.
Пока неизвестно, повлияет ли это на качество будущих проектов студий, однако геймеры выразили волнения относительно ухода Ансворта. Ранее студию также покинул один из ее основателей Дэн Хаузер, а также другие ключевые сотрудники.