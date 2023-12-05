Rockstar представила официальный постер GTA 6 — на нем можно разглядеть главных героев

Вслед за трейлером GTA 6 Rockstar представила и постер игры. На нем можно не только подробно разглядеть лица главных героев, но и логотип игры с цифрой 6.

GTA 6. Фото Rockstar Games

На постере также есть и интересная подробность — машина, на которой сидят главные герои. Отверстия от пуль на дверях очень напоминают отверстия на Ford известной преступной парочки Бонни и Клайда.

Кто знает, возможно, главные герои закончат свою историю также, как одни из самых известных преступников в реальной жизни.

Машина Бонни и Клайда. Фото NT Post

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.