Rockstar рассказала, когда GTA 6 точно выйдет — фанатам придется подождать

Rockstar выпустила первый трейлер GTA 6 раньше времени из-за слива видео в Сеть, а также рассказала, когда новая часть выйдет.

В трейлере был продемонстрирован динамичный Вайс Сити в современном стиле и первая героиня серии — Люсия.

GTA 6 не стоит ждать раньше 2025 года — именно это окно выпуска вызвало смешанные эмоции у фанатов, которые разрываются между волнением и нетерпением. «2025-й? Черт возьми, у меня такое чувство, что они наказывают нас за утечки», — добавил один из фанатов.

Тем не менее многие восприняли новость о дате выхода GTA 6 в 2025-м более сдержанно. Тут, как говорится, поспешишь — людей насмешишь.

«Если она выглядит так хорошо прямо сейчас, представьте, насколько лучше она будет выглядеть через два года», — написал один из игроков.