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Сегодня, 08:26

Rockstar рассказала, когда GTA 6 точно выйдет — фанатам придется подождать

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
GTA 6.
Фото Rockstar
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Rockstar выпустила первый трейлер GTA 6 раньше времени из-за слива видео в Сеть, а также рассказала, когда новая часть выйдет.

В трейлере был продемонстрирован динамичный Вайс Сити в современном стиле и первая героиня серии — Люсия.

GTA 6. Трейлер GTA 6 вышел официально

GTA 6 не стоит ждать раньше 2025 года именно это окно выпуска вызвало смешанные эмоции у фанатов, которые разрываются между волнением и нетерпением. «2025-й? Черт возьми, у меня такое чувство, что они наказывают нас за утечки», добавил один из фанатов.

Тем не менее многие восприняли новость о дате выхода GTA 6 в 2025-м более сдержанно. Тут, как говорится, поспешишь людей насмешишь.

«Если она выглядит так хорошо прямо сейчас, представьте, насколько лучше она будет выглядеть через два года», написал один из игроков.

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