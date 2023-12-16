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Сегодня, 22:01

Rockstar раздает платные подписки на Twitch — успейте забрать

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Rockstar Games
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Rockstar и Twitch запустили аттракцион почти невиданной щедрости — в период с 15 до 21 декабря зрители ролевых стримов по GTA: Online смогут стать обладателями месячной подписки. Всего для «ролевой недели» заготовлено 600 000 подписок, общая стоимость которых составляет 4 миллиона долларов.

GTA 5. GTA 5 станет бесплатной по подписке на PS4 и PS5

Условия простые — достаточно смотреть стримы GTA RP и надеяться, что система автоматически выберет вас. Если это произойдет, то вы получите оповещение о начислении токена — его можно обменять на месяц подписки первого уровня для себя, или подарочную подписку для кого-то еще.

Источник: Rockstar Games
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