Rockstar раздает платные подписки на Twitch — успейте забрать

Rockstar и Twitch запустили аттракцион почти невиданной щедрости — в период с 15 до 21 декабря зрители ролевых стримов по GTA: Online смогут стать обладателями месячной подписки. Всего для «ролевой недели» заготовлено 600 000 подписок, общая стоимость которых составляет 4 миллиона долларов.

Условия простые — достаточно смотреть стримы GTA RP и надеяться, что система автоматически выберет вас. Если это произойдет, то вы получите оповещение о начислении токена — его можно обменять на месяц подписки первого уровня для себя, или подарочную подписку для кого-то еще.