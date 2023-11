Роль Эбби из The Last of Us может сыграть 26-летняя Кейтлин Дивер

Работа над вторым сезоном, кажется, продолжилась — в сети появились слухи о новых актерах в сериале. Если им верить, то на роль Эбби сейчас ведет переговоры 26-летняя актриса Кейтлин Дивер — ее зрители могли видеть в экранизации игры Uncharted, а также в фильмах «Очень плохая училка», «Билет в рай» и «Ломка». The Last Of Us. Фото HBO Первый сезон сериала «Одни из нас» вышел в январе 2023 года. Он получил высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.