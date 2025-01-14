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Сегодня, 18:10

Роскомнадзор не смог пояснить причины очередного сбоя в Рунете

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Сегодня жители России столкнулись с массовым сбоем в Рунете: множество сайтов, включая Google, Liveinternet, «Википедию», РЖД, сайты мониторинга сбоев и другие, перестали загружаться.

YouTube. На Роскомнадзор подали в суд из-за YouTube — иск был отклонен

СМИ сообщают, что обращение в пресс-службу Роскомнадзора пока не дало никаких результатов: в ведомстве просто-напросто не знают, что послужило причиной массового сбоя.

Свои комментарии дали представители таких операторов связи, как Ростелеком, Билайн и Т2. По их словам, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.

Источник: TG-канал Mash
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