Роскомнадзор заблокировал сайт киберспортивной команды NAVI

Роскомнадзор заблокировал на территории РФ доступ к сайту украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), сообщает ТАСС.

Блокировка произошла 19 февраля, о причинах такого решения ведомство пока что не рассказало.

В реестре запрещенных сайтов Роскомсвободы также не прописана конкретная причина блокировки.

Natus Vincere — украинская мультигейминговая киберспортивная организация, созданная в 2009 году. В составах организации играют участники из России, Украины, Турции, Грузии, Польши, Японии, Великобритании и других стран.