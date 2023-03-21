Россия готова принять китайские киберспортивные команды на тестовых соревнованиях «Игр будущего»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия планирует расширить с Китаем сотрудничество в киберспортивной сфере.

«Сегодня Китай является одной из ведущих мировых спортивных держав как в традиционном спорте, так и в развитии в киберспорта. Россия видит огромный потенциал и ценность в расширении сотрудничества с Китаем по этим направлениям. Мы будем рады принять сильнейшие киберспортивные клубы и фиджитал-команды Китая на тестовых соревнованиях «Игр будущего», которые уже проходят в Казани на регулярной основе в этом году», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В 2022 году в Казани прошли первые фиджитал игры — соревнования, участники которых одновременно состязаются в спортивных и киберспортивных дисциплинах. В 2024 году пройдут первые общемировые «Игры будущего».