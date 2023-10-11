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Сегодня, 00:40

Россия планирует заблокировать YouTube, WhatsApp и Telegram при помощи Huawei

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Фото YouTube
Telegram Дзен

Журналисты из издания The Insider наткнулись на документ, в котором говорится о закупке российским правительством технологий, которые позволят заблокировать YouTube, WhatsApp, Telegram и все VPN-сервисы в стране.

Для этого Россия обратилась за помощью к китайской компании Huawei, которая производит смартфоны, роутеры, коммуникаторы и планшеты.

Именно эта корпорация создаст необходимое оборудование для блокировки ресурсов совместно с российскими компаниями RDP.Ru и Yadro. Оборудование, как сообщает издание, будет основано на компектующих от Intel.

Российские депутаты уже давно предупреждают отечественных пользователей интернета о возможной блокировке YouTube. Так, глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин рекомендовал создателям контента перебираться на российские площадки «VK Видео» и «Дзен».

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