В Госдуме уверены, что россияне справятся и без YouTube

Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал падение трафика YouTube в России. «Запад пытается навязать россиянам ощущение, что есть уникальные сервисы за рубежом, без которых мы не справимся. Они плохо знают русский народ. Не дождутся. Мы с этим справимся. Сделаем ещё лучше», — заявил Боярский.

Депутат считает, что в России и так достаточно альтернатив YouTube: взять те же Rutube, «VK Видео» или хотя бы «Яндекс. Поиск», в котором есть вкладка «Видео». По мнению парламентария, западный видеохостинг любят только за контент, но россиян не купить за «мультики и концерты». Тем более работа уже ведется, и скоро наши специалисты «обязательно наверстают упущенное».