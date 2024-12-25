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Сегодня, 17:30

В Госдуме уверены, что россияне справятся и без YouTube

Евгения Воскресенская
Фото Сергея Боярского, соцсети
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Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал падение трафика YouTube в России. «Запад пытается навязать россиянам ощущение, что есть уникальные сервисы за рубежом, без которых мы не справимся. Они плохо знают русский народ. Не дождутся. Мы с этим справимся. Сделаем ещё лучше», — заявил Боярский.

YouTube. YouTube почти умер в России — трафик упал до 20 процентов

Депутат считает, что в России и так достаточно альтернатив YouTube: взять те же Rutube, «VK Видео» или хотя бы «Яндекс. Поиск», в котором есть вкладка «Видео». По мнению парламентария, западный видеохостинг любят только за контент, но россиян не купить за «мультики и концерты». Тем более работа уже ведется, и скоро наши специалисты «обязательно наверстают упущенное».

Источник: absatz.media
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