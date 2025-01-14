Россияне постарались? Трафик в Европе подскочил после замедления YouTube

Компания Google опубликовала отчет, в котором сообщается о резком увеличении трафика YouTube в Европе за последние месяцы. Например, в Нидерландах рост составляет 58%, а в Словакии, Сербии, Финляндии, Германии и Франции — около 20%.

Всплеск популярности сервиса в Европе по времени как раз совпадает с замедлением видеохостинга в России, где за аналогичный период трафик упал на 64%. Вероятно, эту ситуацию можно объяснить тем, что многие россияне используют средства обхода блокировок, дабы ускорить работу YouTube.