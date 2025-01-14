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Сегодня, 21:00

Россияне постарались? Трафик в Европе подскочил после замедления YouTube

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Компания Google опубликовала отчет, в котором сообщается о резком увеличении трафика YouTube в Европе за последние месяцы. Например, в Нидерландах рост составляет 58%, а в Словакии, Сербии, Финляндии, Германии и Франции — около 20%.

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Всплеск популярности сервиса в Европе по времени как раз совпадает с замедлением видеохостинга в России, где за аналогичный период трафик упал на 64%. Вероятно, эту ситуацию можно объяснить тем, что многие россияне используют средства обхода блокировок, дабы ускорить работу YouTube.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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