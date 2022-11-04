Россиянин DM может стать новым игроком OG по Dota 2

Киберспортивная организация OG начала поиски нового оффлейнера на место Аммара ATF Ассафа, которого выгнали из команды. Об этом сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, одним из кандидатов на вакантную позицию «тройки» в коллективе является Дмитрий DM Дорохин. 22-летний россиянин проходит тесты в OG. Отмечается, что Дорохин не единственный кандидат на позицию оффлейнера, поэтому решение о новом игроке будет принято позже.

На данный момент за OG выступают: Михаил Misha Агатов, Артем Yuragi Голубев, Божидар bzm Богданов, Томми Taiga Ле.

На The International 2022 OG заняли 7-8-е место, проиграв Team Liquid (0-2) в третьем раунде нижней сетки.