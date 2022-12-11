Россиянин Платов вошел в комиссию спортсменов Международной федерации киберспорта

Россиянин Сергей Платов (Strog) вошел в состав комиссии спортсменов Международной федерации киберспорта (IESF), информирует ТАСС.

Он будет заниматься защитой прав и интересов киберспортсменов, помогать в регулировании деятельности международной федерации и представлять Россию на международной арене.

Российский киберспортсмен уже приступил к обязанностям и дал свои рекомендации международной федерации относительно проходящего сейчас чемпионата мира.

Платов является победителем Кубка России в дисциплине Tekken 7.