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Сегодня, 21:45

Российская игра о древних русах и ящерах заставит геймеров выживать и строить

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Honor Games
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Мемы окончательно вышли из-под контроля — в Steam появилась страница третьей по счету игры о противостоянии ящеров и древних русов.

Все классические атрибуты вроде нейросетевой озвучки и злобных рептилий, стремящихся завоевать Гиперборею, на месте.

Древние Ящеры Против Русов: Битва за&nbsp;Гиперборею. Ящеры вновь выступят против русов — на этот раз в клоне Vampire Survivors

Если говорить о жанре, то на этот раз нас ждет ролевая «выживалка» с кооперативом и строительством, визуальный стиль которой несколько напоминает World of Warcraft. Появились и более традиционные для фентези враги вроде нежити и демонов.

Источник: Steam
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