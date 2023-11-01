Российская игра о древних русах и ящерах заставит геймеров выживать и строить

Мемы окончательно вышли из-под контроля — в Steam появилась страница третьей по счету игры о противостоянии ящеров и древних русов.

Все классические атрибуты вроде нейросетевой озвучки и злобных рептилий, стремящихся завоевать Гиперборею, на месте.

Если говорить о жанре, то на этот раз нас ждет ролевая «выживалка» с кооперативом и строительством, визуальный стиль которой несколько напоминает World of Warcraft. Появились и более традиционные для фентези враги вроде нежити и демонов.