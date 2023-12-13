Российская Lesta Games открыла свой онлайн-магазин — там будут появляться игры от китайцев

Студия Lesta Games, ответственная за разработку «Мира Танков» в России, открыла свой онлайн-магазин игр.

Сейчас в B.A.S.E. (так называется площадка) уже доступна для скачивания российская MMORPG Royal Quest.

Позже Lesta Games добавит в B.A.S.E. спортивный экшен Superball от китайских разработчиков. Любой может записаться на закрытый бета-тест проекта.

Как сообщили в студии, в следующем году магазин расширят до «шести-десяти проектов, в первую очередь от китайских и корейских разработчиков».