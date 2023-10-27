Российская The Sims не была шуткой — идею уже поддержали в правительстве

В Правительстве РФ поддержали идею создания отечественного аналога The Sims.

В Минцифры РФ рассказали, что готовы изучить предложения российских разработчиков, которые смогли бы выполнить в игре задачи, способные правильно показать духовно-нравственные ценности России.

По заявлению депутатов, отечественный симулятор жизни должен научить игроков правильно строить здоровые семейные отношения и воспитывать детей; выбирать востребованную профессию и приобретать необходимые навыки; правильно вести себя в российском социуме; критически мыслить и соблюдать информационную гигиену; быть финансово грамотным.